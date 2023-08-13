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Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Spor Haberler

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