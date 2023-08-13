Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.