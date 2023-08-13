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Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.15'te yapacağı idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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