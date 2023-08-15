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Galatasaray - Olimpija Ljubljana Maçı Hakem ve Kadroları

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, RAMS Park'ta oynanacak ve İtalyan hakemler Marco Guida, Ciro Carbone ve Alessio Berti yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi yer alacak. Olimpija Ljubljana'nın ise Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo ve Pedro gibi oyuncuları sahada olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Pedro

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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