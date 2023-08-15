Galatasaray - Olimpija Ljubljana Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, RAMS Park'ta oynanacak ve İtalyan hakemler Marco Guida, Ciro Carbone ve Alessio Berti yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi yer alacak. Olimpija Ljubljana'nın ise Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo ve Pedro gibi oyuncuları sahada olacak.