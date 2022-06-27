Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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