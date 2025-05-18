Galatasaray, Okan Buruk ile Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Okan Buruk ile Şampiyonluğunu İlan Etti
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile şampiyonluğunu ilan etti. Türk teknik adamların geleneksel şampiyonluk başarısı, 18 sezon üst üste sürdü.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

Türk teknik adamlar Süper Lig'e damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 18 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.

2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon olarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonlar

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20İstanbul BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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