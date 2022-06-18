Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor. Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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