Galatasaray, Ogunbowale'nin transferinden vazgeçti
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, kadın basketbolcu Arike Ogunbowale'nin transferinden bütçe kısıtlaması nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, kadın basketbolcu Arike Ogunbowale'nin transferinden bütçe kısıtlaması nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "27 Mart tarihinde İstanbul'a gelen Arike Ogunbowale'nin transferinden 26 Mart tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nda alınan 2022 yılı bütçe reddi kararına istinaden gerçekleşen bütçe kısıtlaması sebebiyle imzalar atılmadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı üzülerek kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor