Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

AZ Alkmaar'a 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan Midtsjö'nün ise her sezon için net 975 bin avro alacağı kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Fredrik Midtsjö Galatasaray Spor Haberler

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