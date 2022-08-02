Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

AZ Alkmaar'a 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan Midtsjö'nün ise her sezon için net 975 bin avro alacağı kaydedildi.