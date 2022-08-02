Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.
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Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
AZ Alkmaar'a 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.
Üç yıllık sözleşme imzalanan Midtsjö'nün ise her sezon için net 975 bin avro alacağı kaydedildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor