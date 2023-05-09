Galatasaray Nef, Yunan Başantrenör Andreas Pistiolis ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Nef Basketbol takımında görev yapan Yunan başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Pistiolis'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen açıklamada, takımın 12. sırada yer aldığı belirtildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef'te Yunan başantrenör Andreas Pistiolis dönemi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.