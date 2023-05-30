Galatasaray Nef, Türk Telekom'u mağlup etti

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Türk Telekom'u 86-71 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Nef evinde Türk Telekom'u konuk etti. İlk yarısı 39-46 deplasman ekibinin üstünlüğü ile biten karşılaşmada Türk Telekom'dan Jerian Grant 22 sayıyla en skorer ismi oldu. Galatasaray Nef'te ise Dylan Ennis 19 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.Serinin 3'üncü ve son maçı Türk Telekom ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.