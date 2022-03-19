Galatasaray Nef'te Pistiolis dönemi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Yunan antrenör Andreas Pistiolis ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Dün başantrenör Ekrem Memnun ile ayrılık kararı alan Galatasaray Nef'te yeni başantrenör belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak CSKA Moskova'da yardımcı antrenör görevinde olan Andreas Pistiolis, başantrenörlük göreve getirildi.

2005 yılında başladığı yardımcı antrenörlük kariyerini birçok kupa ve şampiyonluk ile süsleyen yeni başantrenörümüz Andreas Pistiolis'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarına yenilerini ekleyeceği sarı kırmızılı yıllar diliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor