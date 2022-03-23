Galatasaray Nef'te aşil tendonu kopan ABD'li basketbolcu Purcell sezonu kapattı - Haberler

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Galatasaray Nef'te aşil tendonu kopan ABD'li basketbolcu Purcell sezonu kapattı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Nef'te aşil tendonu kopan ABD'li basketbolcu Purcell sezonu kapattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda aşil tendonu kopan ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda aşil tendonu kopan ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle oynanan maçta sakatlanan Purcell'in aşil tendonunda kopma meydana geldiği ve oyuncunun sezonunu kapattığı bildirildi.

ABD'li basketbolcunun 25 Mart Cuma günü ameliyat edileceği belirtilerek, "Sporcumuza geçmiş diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

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