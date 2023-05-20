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Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 84-79 yendi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, normal sezonu play-off potasında tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, İsmail Binbir

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 14, Ristic 9, Russell 11, Ennis 23, Göksenin Köksal 9, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva, Caloiaro 18, Ege Tan Yıldızoğlu, Muhaymin Mustafa

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Anosike 7, Javier 22, Berkay Sinirlioğlu 2, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 3, Roberson 18, Erdi Gülaslan 4, Williams 5, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 6, Tarrant 12

1. Periyot: 24-16

Devre: 36-39

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkanlar: 38.35 Williams, 39.42 Roberson ( Manisa Büyükşehir Belediyespor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 84-79 yendi.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, normal sezonu play-off potasında tamamladı.

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Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Galatasaray Manisa Spor Haberler

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