Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen karşısında - Haberler

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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen karşısında

AA - Fatih Erel - Spor
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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen karşısında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, yarın Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, yarın Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini konuk edecek.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 76-71 kaybetmişti.

Grupta 4 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.

AA / Fatih Erel - Spor

Milliyetçi Hareket Partisi, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Nef, Spor, Haberler

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