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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Samet Geyik'i transfer etti. Kulüp, 2,06 metre boyundaki tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, yerli oyuncu kadrosunu ligimizin değerli isimlerinden Samet Geyik'i transfer ederek güçlendirdi. İki yıllık anlaşma imzaladığımız 2,06 metre boyundaki tecrübeli oyuncumuza Galatasaray çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. Yeni evine 'hoş geldin' Samet Geyik." ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Galatasaray basketbol Nef Spor Haberler

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