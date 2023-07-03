Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh'u 1+1 yıllık anlaşma ile transfer etti. Radebaugh, Valencia takımından transfer edildi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.