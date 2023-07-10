Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Corey Walden'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Corey Walden'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 30 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Walden, geçen sezon Bayern Münih formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı, 1,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Corey Walden'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Walden, geçen sezon Bayern Münih formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı, 1,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.