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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı 6 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı 6 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon takımda yer alan isimlerden Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Daron Russell, Dusan Ristic, Tyrus McGee ve Sedat Ali Karagülle'yle yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüp, 6 isme geçtiğimiz sezon gösterdiği gayret ve emekler için teşekkür etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon takımda yer alan isimlerden Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Daron Russell, Dusan Ristic, Tyrus McGee ve Sedat Ali Karagülle'yle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kulüp, 6 isme geçtiğimiz sezon gösterdiği gayret ve emekler için teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Galatasaray basketbol Nef Spor Haberler

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