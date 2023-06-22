Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı 6 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon takımda yer alan isimlerden Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Daron Russell, Dusan Ristic, Tyrus McGee ve Sedat Ali Karagülle'yle yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüp, 6 isme geçtiğimiz sezon gösterdiği gayret ve emekler için teşekkür etti.