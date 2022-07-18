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Galatasaray Nef, Dee Bost ile sözleşme yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Nef, Dee Bost ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Nef'in başarılı oyuncusu Dee Bost, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Nef'in başarılı oyuncusu Dee Bost, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Galatasaray Nef formasıyla 7'si play-off olmak üzere 34 karşılaşmada forma giyen Dee Bost, 488 sayı, 14.35 sayı ortalaması ve 6.74 asist ortalaması ile oynadı. ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final oynayan Galatasaray Nef'te önemli katkı veren oyuncu ile sarı-kırmızılılar yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performans ile büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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