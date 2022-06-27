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Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma'ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı-kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Basketbola Darüşşafaka'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Olin Edirne, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka formalarını giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray Yunus Emre basketbol Nef Spor Haberler

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