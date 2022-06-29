Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sinan Sağlam'ı transfer etti
AA - Ercan Çakar - Spor
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam'ı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a 'Sarı-kırmızı renklere hoş geldin.' diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Ercan Çakar - Spor