Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Jarell Martin'i kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i transfer etti. Martin, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giymişti ve geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemişti.