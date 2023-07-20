Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Jarell Martin'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i transfer etti. Martin, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giymişti ve geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemişti.
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jarell Martin, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 7,2 sayı ve 3,5 ribauntluk performans sergiledi. Martin, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2015-2019'da Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında toplam 184 müsabakada forma giydi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor