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Galatasaray Nef Basketbol Takımı İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı 2 yıllığına transfer etti. Bu transferle birlikte Galatasaray Nef, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Galatasaray Nef Basketbol Takımı???????, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekibin, İsmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 1,91 metre boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Fenerbahçe Beko Galatasaray basketbol Nef Spor Haberler

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