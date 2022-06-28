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Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Raymar Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Raymar Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Raymar Morgan, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ta forma giymişti.

AA / Ercan Çakar - Spor

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