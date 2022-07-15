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Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna kattı

AA - Hilmi Sever - Spor
Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Angelo Caloiaro'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Angelo Caloiaro, Türkiye'de daha önce Büyükçekmece Basketbol ve Banvit'te forma giymişti.

AA / Hilmi Sever - Spor

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