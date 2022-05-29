Galatasaray Nef ikinci maçı kaybetti seride durum 1-1 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Nef ikinci maçı kaybetti seride durum 1-1 oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Nef ikinci maçı kaybetti seride durum 1-1 oldu

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında A. Efes'e 91-77 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında A. Efes'e 91-77 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.

ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda A. Efes ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 91-77 mağlup olunca seride durum 1-1 oldu. Serinin üçüncü maçı Galatasaray ev sahipliğinde 31 Mayıs 2022 Salı günü 20.30'da oynanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Galatasaray Efes Nef Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title