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Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiraladı

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Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Osimhen, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamında önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile kiralık olarak anlaşma sağladı ve 25 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Osimhen, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Nijeryalı futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Osimhen daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Napoli'de 132 resmi maça çıktı ve 76 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Victor Osimhen Galatasaray istanbul Güncel İtalya Futbol Napoli Spor

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