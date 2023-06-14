Galatasaray, Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray forması altında verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bıraktığın iz hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." ifadelerine yer verildi.

Nantes Kulübü, Mustafa Muhammed'i 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna katmıştı.