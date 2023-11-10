- Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde anma töreni düzenledi

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde stadyumda anma töreni gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 9.05'te Atamıza saygı duruşuyla başlayan törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı" denildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar Bir 10 Kasım'da daha, içimizde hüzünle, bir aradayız. Bugün, 100 yaşına ulaşmış Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. Yılı Bugün onu saygı ve rahmetle anarken, bir kez daha ilkeleri ve değerlerinin izinde olduğumuzun sözünü vermek istiyorum. Bu kulübün tüm sporcuları, onun bize öğütlediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olacak. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray, tıpkı onun gibi, Türk halkının sahip olduğu güce inanarak, hiçbir zaman vazgeçmeyerek, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşıyor, ulaşacak. Biz Galatasaraylılar olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.