Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya kiraladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, Pisa kulübü sarı-kırmızılı ekibe 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca İtalyan ekibinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon 500 bin Euro karşılığında Rumen oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkı olacak.

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir."