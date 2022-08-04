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Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya kiraladı

Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya kiraladı

Galatasaray, Rumen oyuncu Morutan'ı İtalya ekiplerinden Pisa'ya kiraladı.

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Galatasaray, Rumen oyuncu Morutan'ı İtalya ekiplerinden Pisa'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Sporting İtalya Spor Haberler

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