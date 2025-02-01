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Galatasaray, Morata'yı Kiraladı

Galatasaray, Morata'yı Kiraladı
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Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol golcü Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Morata'nın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol golcü Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemindeki sessizliğini İspanyol yıldız Morata ile anlaşarak bozdu. Aslan, Milan'ın golcü oyuncusu Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'a gelip yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor.

Morata bu sezon İtalyan ekibiyle 25 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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