Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 Yendi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 77 Berkan Kutlu), Ndombele (Dk. 65 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 76 Baran Demiroğlu), Mertens (Dk. 87 Eyüp Aydın), Zaha, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Kaan Ayhan)

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi (Dk. 89 Yiğit Emre Çeltik), Boa Morte (Dk. 75 Carole), Mehmet Eray Özbek (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 75 Hayrullah Erkip), Bahoken

Goller: Dk. 26 Nelsson, Dk. 86 Mertens (Penaltıdan) ( Galatasaray ), Dk. 58 Boa Morte (Mondihome Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Karimi, Dk. 45+4 Mehmet Eray Özbek, Dk. 71 Gökhan Sazdağı, Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 88 Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor ), Dk. 52 Mertens ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi.

54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.