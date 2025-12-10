Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: II. Louis

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino (Dk. 75 Teze), Golovin (Dk. 82 Ouattara), Balogun (Dk. 86 Biereth)

Galatasaray : Uğurcan Çakır (Dk. 68 Uğurcan Çakır), Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 79 Icardi), Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 68 Balogun (Monaco)

Sarı kartlar: Dk. 50 Sanchez, Dk. 88 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

59. dakikada seri paslaşmalarla gelen Monaco'da Balogun, altıpas önünde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı.

62. dakikada Minamino'nun kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Balogun'un Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top, direğin üstünden auta gitti.

68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

80. dakikada penaltı noktası üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.