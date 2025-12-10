Galatasaray, Monaco'ya 1-0 Mağlup Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaştı. II. Louis Stadı'nda saat 23.00'te başlayan maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti.
Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle Monaco, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Monaco deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.
