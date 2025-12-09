Monaco-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Monaco: Hradecky, Henrique, Vanderson, Salisu, Kehrer, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor