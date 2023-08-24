Galatasaray, Molde'yi son dakika golüyle yendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup etti. Maçta son dakikalarda bulunan golle sarı-kırmızılılar önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

Molde Stadı'nda yaklaşık 10 bin seyirci önünde yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken savunmada ise birçok açık verdi.

Mücadelenin 8. dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 29. dakikasında ise Mauro Icardi'nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Kristoffer Haugen'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2'ik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Icardi gollerine devam ediyor

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son 3 resmi maçında 4. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçındaki tek golü kaydeden 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, Molde mücadelesini de boş geçmedi ve 29. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Oliveira, 85 gün sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 85 gün sonra golle buluştu.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 30 Mayıs'ta Süper Lig'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında atan Oliveira, 85 gün aradan sonra Molde mücadelesiyle bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki toplam gol sayısını 5'e çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

Midtsjö, vatandaşlarının önünde galibiyeti getirdi

Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu.

Norveçli milli futbolcu, ülkesinde çıktığı müsabakada vatandaşları tarafından yuhalandı. Maça 82. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine giren Midtsjö, 90+3. dakikada galibiyet golünü atan oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Yunus'un golü VAR'a takıldı

Galatasaray adına Yunus Akgün'ün kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Tete, ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı çıkartılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde müsabakasının 82. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.

Beş maç sonra gol yedi

Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.

Eşleşmede rövanş, salı günü

Galatasaray-Molde eşleşmesinde ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta seyirci desteğiyle turu geçerek gruplara kalmaya çalışacak. "Cimbom"a her türlü beraberlik ve galibiyet turu getirecek. Tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek.