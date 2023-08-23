Galatasaray, Molde'yi deplasmanda yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Breivik'in kullandığı köşe atışında kale önünde Ellingsen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada sağ kanattan Ellingsen'in pasında ceza sahası içinde Eikrem'in yerden şutunda kaleci Muslera köşeden topu kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta baraj kuran oyunculardan Ellingsen'in kafasına çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu. 1-1

29. dakikada Yunus'un ceza sahasına uzun pasında Icardi sağ çaprazdan tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

40. dakikada sol kanattan Angelino'nun ceza sahasına gönderdiği topu Icardi topuğuyla Mertens'le buluşturdu. Bu oyuncunun bomboş durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerine gelip yerden vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Aker

Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

Yedekler: Petersen, Hoel, Hagelskjaer, Lövik, Hestad, Kaasa, Grodem, Hansen, Kitolano, Odegard, Harun Ibrahim

Teknik Direktör: Erling Moe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Icardi

Yedekler: Günay, Dubois, Midtsjo, Kerem Demirbay, Tete, Halil, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Ellingsen (dk. 7) (Molde), Oliveira (dk. 25), Icardi (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kart: Mannsverk (Molde) - İSTANBUL