Galatasaray, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 29 Ağustos Salı günü Norveç ekibi Molde ile sahasında yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Molde maçının hazırlıklarını sürdürecek.