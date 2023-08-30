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Galatasaray-Molde Maçını 47 Bin 845 Seyirci İzledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray ile Molde arasında oynanan karşılaşmayı 47 bin 845 seyirci takip etti. Hem Galatasaray hem de Molde taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray-Molde arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı 47 bin 845 seyirci takip etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu müsabakaya da büyük ilgili gösterdi. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 47 bin 845 seyirci takip etti.

Molde taraftarları da karşılaşmayı stattan takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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