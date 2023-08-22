Galatasaray Molde maçı için Norveç'e ulaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Molde karşılaşması için Norveç'e vardı. Takım, Norveç'e gelişinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.