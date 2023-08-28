Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Okan Buruk yönetimindeki antrenman basına açık olarak yapıldı ve taktik çalışmalarıyla sonlandı. Galatasaray, yarın saat 22.00'de sahasında Molde'yi ağırlayacak.

Galatasaray, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Sacit GÖNCÜİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Molde maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıya devam etti. Basına kapalı bölümde ise oyuncular taktik çalışması yaparak idmanı sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında yarın saat 22.00'de sahasında Molde'yi ağırlayacak.