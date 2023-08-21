Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın formu artırılıyor. Galatasaray, yarın Norveç'e gidecek ve maç öncesi son antrenmanını yapacak.