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Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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