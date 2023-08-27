Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenman savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, 29 Ağustos Salı günü oynanacak Molde maçı hazırlıklarını yarın saat 20.00'de yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor