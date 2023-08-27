Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.