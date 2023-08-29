Galatasaray, Molde karşısında ilk yarıyı önde tamamladı

Stat: RAMS Park

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Gol: Dk. 7 Icardi (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 5 Ellingsen (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde hareketlenen Icardi, Mannsverk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, kaleci Karlstrom ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada soldan atağa katılan Haugen'in ceza sahası içinden şutunda top ters kanattan auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası yayı gerisindeki Hestad'ın derinlemesine göndermek istediği topa Nelsson müdahale etti. Danimarkalı stoperin istediği gibi uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak yeniden Hestad'da kaldı. Bu oyuncu bulduğu koridordan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Sarı-kırmızılı file bekçisi, soluna yatarak çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.