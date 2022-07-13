Okan Buruk: Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz

"Yüzde 100 hazır değiliz"

"Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız"

"En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz"

SERHAN TÜRK / GRAZ-AVUSTURYA,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde Galatasaray'ın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Biz de takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Mağlubiyet alıyoruz, üzülüyoruz ama bunlar ölçü değil. Çok çalışacağız ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi.

Yüzde 100 olarak hazır olmadıklarını ifade eden Buruk, "Hazırlık döneminde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın bu anlamda yorgunlukları ve maç eksiklikleri var. Sturm Graz ve MOL Fehervar çok sayıda hazırlık maçı oynadı. Fiziksel olarak bize göre çok daha hazırlar. Kampın sonuna kadar yine çift antrenmanla çalışacağız. Fiziksel olarak yorgunluk var. Oyun içinde bu yorgunluğun da etkileri var. Yine bazı bölgelerde acele etmemiz, gereksiz top kayıpları... Yüzde 100 hazır değiliz. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz. Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım. Onlar da mutsuz. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, ikinci hazırlık kampında oynayacakları maçların daha farklı olacağını ifade etti.