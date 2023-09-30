Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçı 2-1 kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürdü. Son 6 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşırken, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'deki galibiyet serisine devam etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında 3 puan aldı. - İSTANBUL