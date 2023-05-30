Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü Icardi'nin golleriyle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın yıldızı ise Icardi oldu.