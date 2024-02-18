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Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Maçta Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin golleriyle Galatasaray galip geldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 78 Bassogog), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Mert Çetin), Cephas (Dk. 67 Chatzigiovanis), Saponara (Dk. 46 Morutan), Sowe

Galatasaray : Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Ali Turap Bülbül), Nelsson, Sanchez (Dk. 77 Vinicius), Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 61 Zaha), Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 61 Oliveira), Icardi

Goller: Dk. 13 Kerem Demirbay, Dk. 15 Sanchez, Dk. 39 Icardi (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 59 Köhn ( Galatasaray ), Dk. 79 Kitsiou ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Kerem Demirbay Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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